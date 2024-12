Casa di riposo, slitta la chiusura 

Casa dell’anziano “Passeroni” di Calasetta, il Tar sospende gli effetti dell’ordinanza del sindaco Antonello Puggioni che disponeva la chiusura entro 90 giorni dall’emanazione e ha fissato al 9 aprile l’udienza per la discussione nel merito. Sono stati gli avvocati Jacopo Fiori e Andrea Cossu in rappresentanza della cooperativa Dimensione Umana che gestisce la struttura ad impugnare il provvedimento del sindaco.

Gli avvocati

«È significativa la parte dell'ordinanza con cui il giudice rileva come le criticità gestionali amministrative indicate nella parte motivazionale dell'ordinanza non appaiono riconducibili ad alcuno dei presupposti di legge per l'adozione dell'ordinanza impugnata», hanno detto gli avvocati Fiori e Cossu. «Ciò evidenzia, come da me detto in consiglio comunale, il cattivo uso dei propri poteri da parte del Sindaco - ha detto il consigliere comunale di opposizione Agostino Armeni - al posto suo non avrei ordinato la chiusura della struttura ma avrei emesso un provvedimento di segno opposto per consentire il prosieguo dell'attività nelle more della conclusione della gara pubblica per l'individuazione del nuovo concessionario».

Quanto disposto dai giudici amministrativi tutela gli ospiti anziani, i loro familiari e i lavoratori che svolgono un servizio di rilevanza sociale. «Auspico he in futuro il sindaco vorrà meglio valutare l'esercizio dei poteri riconosciutigli dall’ordinamento - ha aggiunto Armeni - anche al fine di evitare ansie per i cittadini. Ribadisco il mio impegno collaborativo nell'interesse del paese».

Il sindaco

Il sindaco Antonello Puggioni attende la discussione nel merito, «anche per capire su chi cadono le responsabilità se succede qualcosa. Il Tar ha già fissato udienza nel merito, questo vuol dire che l’ordinanza non è stata dichiarata illegittima anzi. Come riconosciuto dai carabinieri del Nas la struttura è priva di autorizzazione per continuare il servizio. Non solo, ma con autorizzazione antincendio scaduta da oltre 4 anni. Aspettiamo la relazione dei vigili del fuoco e del tecnico specializzato incaricato immediatamente dal. Comune per adeguare la struttura. Anche il Tar ha riconosciuto questo, per cui probabilmente, a seconda di tali atti il comune agirà di conseguenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA