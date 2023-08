Casa di riposo, sei indagati per maltrattamenti agli anziani 

Maltrattamenti contro gli anziani, abbandono d’incapace, esercizio abusivo della professione. Sono alcune delle accuse formulate dal pm Ermanno Cattaneo che hanno portato il gip Sergio De Luca al sequestro del centro per anziani Noli me tollere di Sorso e a due misure interdittive. Una decisione arrivata dopo un’indagine dei Nas che, con intercettazioni ambientali e telefoniche, hanno scoperto uno scenario di ingiurie, percosse e sedazioni forzate a carico degli ospiti della struttura. I quali sarebbero vissuti in uno stato di trascuratezza igienica, e a cui sarebbe stato somministrato del cibo non idoneo.

Sono sei le persone indagate per le condotte definite “delittuose”, e due le destinatarie di un divieto, della durata di un anno, di esercitare attività professionali e imprenditoriali in cui sia previsto il contatto con gli anziani o persone non autosufficienti. Si tratta di Maria Franca Lupino, 56 anni, di Castelsardo, titolare e coordinatrice del Noli me tollere, e di Emanuela Gaspa, 49 anni, sassarese, operatrice socio-sanitaria nella casa. Per le due donne, difese entrambe dall’avvocato Gianmario Fois, è atteso per il 29 di questo mese l’interrogatorio di garanzia. Indagata anche un’altra oss per la morte di un’anziana, avvenuta lo scorso 10 maggio, per soffocamento da bolo alimentare. L’ospite avrebbe potuto assumere solo cibi liquidi o semiliquidi e, dopo averla imboccata, l’operatrice si sarebbe spostata per parlare al telefonino. Al momento l’amministratore provvisorio del centro è il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas.

RIPRODUZIONE RISERVATA