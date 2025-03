Casa di riposo, riprende il dialogo tra lavoratori e Comune 

A seguito della proclamazione dello stato di agitazione da parte dei dipendenti della cooperativa Dimensione Umana che gestisce la casa di riposo per anziani “Antonio Passeroni” di Calasetta, si è svolto nei giorni scorsi in Prefettura a Cagliari l’incontro per il raffreddamento della procedura, prima che si arrivi all’effettiva dichiarazione dello sciopero. «Un tentativo di conciliazione - come si legge nel verbale della riunione - in esito al quale, dopo ampia e approfondita discussione, l’organizzazione sindacale che ha avviato le procedure di raffreddamento». Incontro «nel quale sono state evidenziate le diverse criticità della vertenza. Nell’occasione il sindaco - si legge nel verbale della riunione - in attesa della sentenza che verrà pronunciata dal Tar Sardegna il 9 aprile prossimo, ha espresso la propria disponibilità ad un nuovo incontro con sindacati e lavoratori, al fine di poter valutare congiuntamente la possibilità di addivenire ad una soluzione positiva, finalizzata a tutelare il mantenimento dei posti di lavoro e, conseguentemente, a garantire il servizio socio-sanitario assistenziale agli anziani ospitati nella struttura di proprietà del Comune di Calasetta». (s. g.)

