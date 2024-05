Casa di riposo, riapertura e polemiche 

Riaprirà a giugno la casa di riposo di Nuraminis, ma la notizia fa discutere in Consiglio comunale. Se il sindaco Stefano Anni è soddisfatto «per l’ottimo risultato in appena due anni dalla chiusura per importanti lavori di ristrutturazione», l’opposizione contesta «le rette altissime da duemila euro al mese: chi può permettersele in paese?». Dibattito durante la seduta servita a stabilire gli indirizzi per l’affidamento in concessione della struttura (la gara d’appalto è stata già indetta, con scadenza per la presentazione delle offerte al 10 giugno).

Il dibattito

L’opposizione ha posto l’accento sia «sull’aumento della retta», sia «sulla diminuzione di posti letto che potrebbe portare ad una riduzione del personale addetto». Di tutt’altro parere la maggioranza consiliare, e il sindaco Anni in particolare, che parla di «risultati al di sopra delle aspettative, di una Casa di riposo di prim’ordine, funzionale per il personale e gli ospiti».

I numeri

La struttura riapre dopo due anni di chiusura forzata, e che aveva portato al trasferimento delle decine di anziani ospiti in strutture del territorio. Affidamento in concessione di 9 anni per un importo complessivo di quasi 8 milioni di euro, con un canone di locazione riconosciuto per il Comune di Nuraminis di 46 mila euro all’anno che servirà a pagare la rata del mutuo di un milione e 116 mila euro contratto con la Cassa depositi e prestiti: ecco i numeri della ristrutturazione che restituisce una struttura da 34 posti, in regime di comunità alloggio per autosufficienti e non di struttura integrata.

La critica

Scelta definita «incomprensibile» dal gruppo di minoranza “Il Cambiamento Possibile”. «Il piano finanziario presentato in Consiglio indica una retta che supera i 2mila euro», scrive il gruppo sulla propria pagina social, «una tariffa simile è più consona a una struttura di tipo integrata, non a una comunità alloggio. Abbiamo già assistito alla morte di un altro servizio come quello del nido comunale dove cifre fuori da ogni logica hanno scoraggiato le iscrizioni che hanno portato, come ovvia conseguenza, alla chiusura per mancanza di adesioni».

Replica il sindaco Anni: «Comunità alloggio e non integrata? La scelta è dettata dalla tipologia di utenza, ma potrà essere modificata. I posti saranno 30 più 2, prima erano 41 ma sono cambiate le linee guida. Il Pef parla di retta indicativa di 2 mila euro, ma questo non vuol dire che questa sarà quella definitiva. È interesse del gestore riempire la struttura, altrimenti non guadagna, e come amministrazione provvederemo ad integrare la retta degli anziani, residenti, in difficoltà economiche».

