Casa di riposo pronta per l’asta giudiziaria 

Casa di riposo sgomberata e messa all’asta, nei giorni scorsi si è conclusa la penosa vicenda della struttura Santa Teresina di Viddalba. Il pignoramento della comunità per anziani (privata) ha coinvolto famiglie di diversi centri della Gallura e della Anglona. Lo scorso anno era stato organizzato un sit in delle famiglie degli ospiti davanti all’edificio. Qualche giorno fa l’ufficiale giudiziario, accompagnato dall’avvocato Gianfranco Grussu (il legale rappresenta l’Istituto vendite giudiziarie di Tempio), ha proceduto alla presa in carico dell’immobile. Dopo diverse diffide e la chiusura di parte della casa di riposo, i 23 ospiti, tutte persone in età avanzata, sono stati trasferiti (in alcuni casi con sistemazioni provvisorie) e ora la residenza è vuota. L’avvocato Gianfranco Grussu, legale dell’Istituto Vendite Giudiziare (soggetto affidatario dell’immobile) non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ora il Tribunale di Tempio procederà alla vendita giudiziaria dell’edificio pignorato. I tempi lunghi dello sgombero sono stati anche oggetto di una segnalazione alla Procura della Repubblica. Il pignoramento della residenza non riguarda la società di gestione, ma è il risultato di una azione legale nei confonti del proprietario dell’immobile.

