Casa di riposo più sicura: completata la ristrutturazione  

Nuova vita per la casa di riposo di Senorbì. Si sono conclusi i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della comunità alloggio per anziani Papa Giovanni XXIII. Il progetto dell'amministrazione comunale prevedeva l’adeguamento della struttura in via Brigata Sassari e l’istituzione della nuova tipologia di servizio residenziale rivolta agli anziani non autosufficienti.

Questi gli interventi realizzati per una spesa complessiva che supera il mezzo milione di euro: ripristino del tetto rovinato dagli acquazzoni, ristrutturazione degli interni dell’edificio, cucina adibita a centro cottura (potrà essere utilizzata anche per preparare i pasti per la mensa scolastica), adeguamento dell’ascensore, messa a norma dei bagni e sistemazione del giardino. Con la realizzazione del modulo di comunità protetta gli ospiti della casa residenziale di Senorbì non saranno costretti a trasferirsi in altre strutture nell’eventualità che le loro condizioni di salute peggiorino con il trascorrere degli anni.

«I nostri anziani potranno restare vicino ai loro cari, molti sinora hanno dovuto lasciare il paese per ricevere cure e assistenza nelle strutture residenziali dei centri vicini», dice il sindaco Alessandro Pireddu. Sono state avviate intanto le procedure per l’affidamento in gestione della struttura che, attraverso gara d’appalto, sarà presa in carico da una società o cooperativa specializzata.

