Casa di riposo, nuovo gestore ma c’è subito un ricorso al Tar 

La cooperativa Aldia di Pavia gestirà dal primo ottobre la casa di riposo comunale di via Trieste. La coop ha superato in classifica la cooperativa “Insieme” che sarebbe dovuta entrare come nuovo gestore dopo la cessazione dell'affidamento a “Progetto Uomo”. Quest’ultima aveva ottenuto il punteggio massimo per quanto riguarda la qualità dei servizi ma è stata penalizzata per l'aspetto economico e così è stata superata da “Insieme” e “Aldia”. Ora sarà Aldia a entrare, lasciandosi alle spalle le altre due ma Insieme ha deciso di ricorrere al Tar.

L'ex consigliera comunale Lisetta Bidoni era già intervenuta sul caso e ora ribadisce: «Il personale attualmente in servizio dovrebbe essere assorbito dalla cooperativa che entrerà senza essere penalizzato - dice -Dal mio punto di vista ci sono passaggi poco chiari, già dall'inizio. Un appalto impostato male, che ha dato un punteggio troppo alto al ribasso economico, penalizzando gli aspetti tecnici in una comunità di persone fragili e con debolezze. Bisognava far prevalere il punto di vista tecnico e Progetto Uomo era al primo posto. Anzi, a parer mio, proprio Progetto Uomo dovrebbe valutare le condizioni per un ricorso. Anche perché bisogna chiedersi cosa accadrebbe del servizio se il Tar si dovesse pronunciare all’inizio dell’anno a favore della coop che era prima in classifica (Insieme)».

