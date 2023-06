Casa di riposo nell'ex ostello della gioventù 

Una casa per anziani al posto dell’ostello della gioventù di San Priamo e, di fianco, altri trenta ettari di terreno da utilizzare per il benessere delle persone (“attività complementari”) aperte a tutti. È la carta che il Comune di San Vito si gioca per coronare un doppio sogno: realizzare la prima casa integrata per anziani del Sarrabus e far rinascere il villaggio di San Priamo.

L’accordo

La formula scelta è quella del partenariato pubblico-privato: le società che hanno i requisiti potranno presentare un progetto per la trasformazione della struttura (e per l’utilizzo dei trenta ettari adiacenti) attraverso il meccanismo, appunto, della collaborazione tra pubblico e privato. Se un progetto sarà giudicato valido, la società potrà prendere l’ex ostello in gestione per almeno trent’anni (dipenderà dai tempi necessari per il recupero dell’investimento) e trasformarlo in casa per anziani. Non solo: nell’area che circonda la struttura – tra l’antico santuario e il nuraghe di San Priamo – si potrà puntare su attività turistiche legate alla natura e alla salute.

Il sindaco

«Chi si aggiudicherà l’ex ostello - spiega il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi – avrà la possibilità di scegliere fra le varie tipologie di case per anziani, e cioè portare avanti una comunità integrata oppure una comunità alloggio con soli pazienti autosufficienti. Potrà anche scegliere se concentrarsi solo sulla casa anziani o investire negli ulteriori trenta ettari che stiamo mettendo a disposizione».

La durata della gestione non sarà inferiore ai trent’anni «per consentire – aggiunge Siddi – il rientro dell’investimento. È previsto anche un canone simbolico da versare al Comune, un canone che chiederemo alla società di quantificare. Noi abbiamo indicato mille euro l’anno».

La casa per gli anziani di San Priamo sarebbe una svolta per il villaggio e per l’intero Sarrabus: «Si tratta di un servizio – dice ancora Siddi – che ancora manca sul territorio e che è molto richiesto. I nostri anziani, purtroppo, sono costretti a spostarsi nel Gerrei, in Ogliastra o persino più lontano. Si verrebbe a creare, inoltre, un bell’indotto dal punto di vista occupazionale».

C’è tempo per la presentazione dei progetti sino ad ottobre: «L’interesse – conclude il primo cittadino – è alto, da più parti abbiamo ricevuto richieste di informazioni. Proprio per questo stiamo andando avanti e contiamo di riuscire a chiudere il cerchio».

Quella di San Priamo, in caso di fumata bianca, sarebbe la prima casa di riposo per anziani del Sarrabus. Un’altra struttura simile è in programma a Villaputzu, sul lungomare di Porto Corallo: l’opera è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche. Cinquanta, in questo caso, i posti letto previsti con servizi di assistenza di primo livello per almeno trenta ospiti.

