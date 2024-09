Casa di riposo, in arrivo risorse per completare i lavori 

Nuove risorse per ristrutturare la casa di riposo. In questi giorni sulla scrivania del sindaco Giovanni Orrù è arrivata la comunicazione da parte dell’assessorato ai Servizi sociali della Regione che conferma la concessione di ulteriori 450mila euro per portare avanti i lavori nella struttura di Campu maiore. Dopo alcuni anni di stop, potranno essere ribanditi i lavori per metterla in sicurezza. In corso una causa tra il Comune e la ditta che nel 2020 si è aggiudicata l’appalto, ma nei mesi scorsi dal giudice è arrivato l’ok per procedere con il nuovo appalto. Pratica di cui si dovrà occupare l’ufficio tecnico, al momento in sofferenza. «Abbiamo pubblicato il bando per assumere un ingegnere e speriamo che qualcuno si faccia avanti perché l’ufficio è oberato di lavoro» spiega il sindaco Orrù soddisfatto comunque dell’importante novità. «Adesso abbiamo avuto la conferma di ulteriori somme.Tra il residuo dei 550mila euro iniziali e queste nuove somme, abbiamo circa 900mila euro. Faremo contestualmente la gara per affidare in gestione la struttura». Saranno rifatti tutti gli impianti, gli infissi e realizzato il capotto termico e un impianto fotovoltaico. L’Amministrazione è riuscita anche ad acquistare un terreno adiacente di 800 metri quadri che consentirà agli ospiti della casa di riposo di usufruire di un ampio spazio verde.

