Casa di riposo, il Comune ci riprova 

La parola d’ordine dall’inizio del secondo mandato del sindaco Marco Antonio Siddi è (soprattutto) una: trasformare l’ex ostello della gioventù di San Priamo in casa di riposo per anziani entro il 2027. E allora ecco che il Comune, dopo il flop dei primi due bandi, ci prova per la terza volta.

Chi si aggiudicherà l’ostello - così come era previsto nel secondo bando – avrà a disposizione 2,5 milioni di euro (finanziamento regionale) e anche dei terreni in prossimità della struttura da destinare – almeno in parte - ad attività complementari compatibili con i vincoli derivanti dagli usi civici (percorsi benessere o servizi legati alla salute).

Il bando

La società che si aggiudicherà il bando in ogni caso dovrà incrementare i due milioni e mezzo di euro che ha a disposizione e dovrà farlo «in misura significativa». La formula è quella del partenariato pubblico-privato: sarà necessario presentare un progetto di fattibilità che l’amministrazione comunale dovrà valutare.

Con esito positivo sarà predisposto un ulteriore bando per l’affidamento in gestione «per un tempo proporzionale agli investimenti e al rientro del capitale investito» (ipotesi: 30 anni). Stabilito anche il canone che la società dovrà versare al Comune: mille euro al mese (importo minimo).

Le novità

«Rispetto al precedente bando – sottolinea il sindaco Marco Antonio Siddi – la differenza è un maggior sforzo di comunicazione da parte nostra, è importante cioè che tante aziende a livello nazionale vengano a conoscenza di questa iniziativa. Riteniamo sia una grande opportunità per tutti». Per le società interessate le difficoltà potrebbero arrivare anche dai costi per l’elaborazione del progetto da presentare (che potrebbe poi essere bocciato). «La legge ci impone questa procedura – aggiunge Siddi – in ogni caso se venisse scelto un altro progetto qualsiasi azienda può partecipare alla successiva gara per la gestione». Sessanta i posti letti previsti anche se – in base alle proposte – potrebbero scendere sino a 40. La casa sarà “integrata”, e cioè in grado di ospitare anziani autosufficienti e non.

L’opposizione

Perplessa l’opposizione: «Si è arrivati a distanza di pochi mesi – dice il capogruppo Alberto Cuccu - alla pubblicazione di un avviso quasi identico al precedente e già questo non lascia ben sperare. Non è però dato conoscere se siano state svolte indagini preliminari accompagnate da valutazione approfondita per verificare se il partenariato sia la soluzione più vantaggiosa». Secondo Cuccu «rispetto ad un mercato del settore che potrebbe essere saturo sarebbe stato necessario un approccio differente. Cioè, il privato deve vedere un’opportunità di mercato redditizia e finora, visti i risultati, non sembra sia così. Da parte nostra auspichiamo che il tutto possa concludersi positivamente anche per non correre il rischio di dover restituire i 2,5 milioni alla Regione». Per le manifestazioni di interesse c'è tempo sino a fine gennaio.

