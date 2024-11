Casa di riposo, dipendenti senza stipendio 

«Da luglio non riceviamo gli stipendi, non possiamo più andare avanti in questo modo»: Gli undici lavoratori della Comunità alloggio per anziani del Comune di Siliqua gestita dal giugno del 2022 dalle cooperative EsseQuadro e Magi, con sede in Sicilia, non ce la fanno più e minacciano di licenziarsi. Dal 6 dicembre, i 16 ospiti della struttura potrebbero ritrovarsi senza i loro assistenti. Un incubo che si ripete: lo stesso fatto si era verificato alla fine dello scorso anno. «Intendiamo denunciare ancora una volta le gravi difficoltà economiche in cui versano i lavoratori della casa per anziani di Siliqua – dichiarano Andrea Lai e Marco Ferro, rispettivamente segretario regionale e funzionario di UilTuCs Sardegna – Le due società, a cui è affidata la gestione, continuano a erogare con inaccettabile ritardo le retribuzioni, creando pesanti disagi per i dipendenti».

Non sono state ancora pagate le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre del 2024. «Purtroppo, negli anni, si sono susseguite analoghe problematiche, apparentemente risolte con accordi individuali in sede sindacale. Tuttavia i ritardi si sono ripresentati sistematicamente, rendendo la situazione ormai insostenibile», terminano Lai e Ferro che, assieme a Eugenio Meloni, segretario territoriale FP-Cgil di Cagliari, dichiarano lo stato di agitazione.

«Il perdurare del mancato pagamento di quattro mensilità del 2024 è aggravata da analoghe e ripetute inadempienze avvenute nel 2022 - sostiene Meloni - Si chiede all’Amministrazione comunale, un pronto intervento per la risoluzione del contratto di concessione nei confronti delle cooperative che gestiscono la Comunità alloggio».

Sulla grave crisi, che rischia di coinvolgere gli anziani ospiti della casa di riposo, interviene la sindaca Francesca Atzori: «Dopo ripetuti solleciti e incontri, anche in presenza del prefetto, la situazione dei lavoratori rimane tuttora irrisolta. L’Amministrazione ha a cuore il mantenimento in vita di un servizio così importante per la comunità, dove i lavoratori impiegati hanno sempre dato il massimo anche in situazioni complesse per assicurare il benessere e la cura degli ospiti. Pertanto stiamo cercando di risolvere la situazione al fianco dei lavoratori, agli ospiti della struttura e alle loro famiglie, che hanno rimarcato in tante occasioni la necessità di tenere i loro cari nella nostra Comunità alloggio».