Casa di riposo con piscina e palestra 

Immersa tra gli ulivi plurisecolari e costruita con materiali di ultima generazione a basso impatto ambientale e autoalimentata. Sarà così la nuova casa per anziani di Genuri. «Con una capienza massima di trenta ospiti, la residenza sarà funzionale alle esigenze di una nuova generazione di anziani che pongono il bisogno di assistenza e quello di essere accuditi allo stesso livello della necessità di continuare una vita autonoma, usufruendo appieno delle loro capacità fisiche e mentali residue», dice il sindaco Sandro Branca. La presenza di alcune camere direttamente collegate con l’esterno permetterà di condurre una vita semi-indipendente e non legata alle dinamiche della struttura. Una piscina al centro della struttura e una palestra riabilitativa, assieme a una cappella completeranno l’ampia offerta.

La struttura

«La casa anziani sarà totalmente ecosostenibile, costruita con materiali di ultima generazione, efficientamento energetico, basso impatto ambientale e manterrà il parco e gli ulivi pluricentenari presenti nell’area totale di circa un ettaro. Il nostro intento era quello di costruire una struttura che si adeguasse al paesaggio, e non viceversa», spiega Branca.

La casa si svilupperà su un solo livello e i lavori partiranno a marzo, con una previsione di realizzazione di circa un anno. Il progetto è finanziato dalla Regione per un milione e mezzo di euro, a cui si somma la donazione di 300mila euro del 96enne genurese Carlo Simbula, avvenuta prima dell’estate. Una donazione che l’anziano fece per la costruzione di una casa di riposo in cui gli anziani non autosufficienti potessero incontrare gli altri abitanti del paese, evitando l’idea di una “fredda Rsa” e tendere piuttosto a un “condominio sociale”. Il Comune poi dovrebbe ricevere un ulteriore finanziamento di 800mila euro per l’acquisto degli arredi. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta sardo-siciliana Vassallo Comin per 1 milione e 800 mila euro (26% di ribasso). All’interno, gli ospiti potranno contare su 10 camere doppie e 10 singole, ognuna dotata di salottino, patio e area relax. Le singole avranno due ingressi: dall’interno e comunicanti con l’esterno, in una sorta di suite indipendenti, per permettere un inserimento graduale degli anziani ancora sufficienti e non bisognosi di stare tutto il giorno in struttura.