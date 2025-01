Casa di riposo, chiusura senza fine 

Dopo il crollo avvenuto il 5 settembre scorso, la casa dell’anziano di Macomer rimane ancora chiusa. Il servizio era stato sospeso in seguito al cedimento parziale del soffitto nella sala mensa. Il sindaco Riccardo Uda, con un’ordinanza, aveva disposto la chiusura e lo sgombero immediato del centro, col trasferimento di tutti i 20 anziani in altre strutture del territorio. Da allora solo disagi e polemiche. Il caso domani sarrà all’esame del Consiglio comunale.

La situazione

Il problema coinvolge le famiglie degli anziani, costrette ad affrontare costi crescenti e il disagio di spostamenti extra, per visitare i loro cari. Contraccolpi anche per la cooperativa sociale Oltrans Service di Olbia e per i 17 operatori, molti dei quali si trovano in una condizione di precarietà a pochi anni dalla pensione. A settembre gli amministratori comunali avevano chiesto di ospitare provvisoriamente gli anziani in un'altra struttura di Macomer, ma la cooperativa ha respinto la proposta. A oltre quattro mesi, la situazione rimane nell’incertezza.

La polemica

La casa dell’anziano costituisce un servizio fondamentale per fronteggiare il problema della non autosufficienza e garantire agli ospiti e ai parenti un’assistenza di prossimità. Da qui l’interpellanza del gruppo di minoranza Macomer 2030, con Luca Pirisi e Luciana Uda. Pongono tante domande: «Vogliamo sapere se il Comune, vista la totale mancanza di programmazione nel Dup 25-27, ritiene strategica la riapertura e il potenziamento della casa dell’anziano. In questi mesi come si è adoperato per provvedere celermente alla riattivazione del servizio e quale è l’esito delle indagini sull’immobile di viale Nenni e a quanto ammonta la stima degli eventuali costi? Nel caso la struttura risulti inutilizzabile, chiediamo al Comune se ha identificato un’eventuale alternativa che sia di proprietà o di altri enti. Vista l’indisponibilità di fondi comunali, il Comune ha attivato i canali con gli assessorati regionali per trovare risorse ad hoc, oppure ha valutato l’opportunità di procedere con un mutuo per fronteggiare l’emergenza?». Domande che per ora rimangono senza risposta. L’assessore ai Servizi sociali, Maria Luisa Muzzu, prende atto dell’interpellanza e annuncia risposte adeguate all’intera comunità, nel Consiglio comunale di domani sera.

