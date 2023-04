Casa di riposo “Caterina Ecca”, cercasi gestore 

Scadono domani le domande per l’affidamento in concessione della comunità alloggio per anziani “Caterina Ecca” a Samatzai. La procedura è curata dal Comune, attraverso la modalità di gara aperta sul portale Sardegna Cat. Tutto al fine del rinnovo della gestione della comunità alloggio per anziani gestita attualmente dalla cooperativa “Lago e Nuraghe” di Senorbì.

La casa di riposo è intitolata a Caterina Ecca, una donna di Samatzai che aveva donato l’area sulla quale, per sua espressa volontà, sarebbe dovuta essere utilizzata proprio per la costruzione di una casa di riposo per anziani: la struttura, circondata da una accogliente area verde in una zona residenziale del paese, accoglie 25 ospiti, samatzesi e del circondario.

La casa di riposo "Caterina Ecca” è diventata negli anni un punto di riferimento importante nel campo del servizio alla persona. Un fiore all’occhiello, insomma, dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Cocco, che punta ora a un nuovo affidamento, stavolta con il metodo della concessione. Domani la scadenza delle candidature.

