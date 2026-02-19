VaiOnline
20 febbraio 2026

Casa di riposo, aumentano le rette 

Nuova gestione, rette più alte. Esplode la protesta dei familiari degli ospiti della Residenza Anziani Noragugume, che si vedono aumentare la retta del 30 per cento. Sono gli effetti del cambio di gestione della struttura, considerata comunque un gioiello nel contesto dell’assistenza agli anziani. Dopo dieci anni lascia la cooperativa sociale “Futura” di Macomer, cui subentra la cooperativa Aldia di Pavia. Il cambio di gestione però comporta l’aumento della retta mensile, che ha colto di sorpresa i familiari dei 16 anziani ospitati nella struttura, provenienti da diversi paesi del territorio.

Al fine di assicurare la copertura integrale dei costi, sono stati individuati nuovi parametri tariffari, con la retta mensile che passa dagli attuali 1880 euro mensili e 2375 più Iva. Un aumento ritenuto congruo per garantire l’equilibrio strutturale della gestione, offrendo una carta di servizi alquanto vantaggiosa per gli ospiti. Le nuove tariffe hanno sollevato la protesta dei familiari delle persone ospitate nella struttura, le quali dispongono di un reddito non sufficiente per poter pagare la retta.

L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Rita Zaru, nei prossimi giorni convocherà una riunione con tutti i familiari degli ospiti per fornire informazioni complete sulla nuova gestione e trovare insieme eventuali soluzioni. La Aldia precisa che «la retta mensile è il risultato dell’aggiudicazione di una gara pubblica indetta dal Comune, con base d’asta pari a € 2.400,00 (Iva esclusa). L’offerta presentata, pari a € 2.375,00 (Iva esclusa), è frutto di una procedura pubblica e non costituisce una determinazione unilaterale dell’ente gestore. La cooperativa collabora con l’amministrazione per individuare soluzioni di accompagnamento nella fase di transizione».

