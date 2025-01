Casa di riposo, arriva la svolta 

Importanti novità a Busachi entro l’anno. Parla chiaro il Documento unico di programmazione approvato nei giorni scorsi dalla Giunta guidata da Giovanni Orrù e presto all’attenzione del Consiglio.

Casa di riposo

Questo, ad esempio, sembra essere proprio l’anno giusto durante il quale la Casa di riposo vedrà la fine dei lavori di ristrutturazione. Benché sia in corso una causa tra il Comune e la ditta che nel 2020 si è aggiudicata l’appalto, nei mesi scorsi dal giudice è arrivato il via libera per procedere con il nuovo appalto e l’ufficio tecnico comunale sta lavorando al nuovo bando. A disposizione dell’amministrazione Orrù ci sono 900mila euro per rifare tutti gli impianti, gli infissi e realizzare il capotto termico e un impianto fotovoltaico. «Contiamo entro la primavera di pubblicare il bando e aggiudicare i lavori, in modo che si possano concludere l’opera entro l’anno», spiega il sindaco. Tempo fa l’Amministrazione è riuscita anche ad acquistare un terreno adiacente di 800 metri quadrati che consentirà agli ospiti della casa di riposo di usufruire di uno spazio verde. «Ma non è escluso che in futuro una parte del terreno possa essere utilizzato per ampliare la struttura con ulteriori venti posti letto, cosa che consentirebbe di gestire meglio i costi e creare più posti di lavoro. Noi abbiamo organizzato un corso per Oss, formando 40 persone di cui 24 di Busachi. Abbiamo creato le condizioni per ulteriori posti di lavoro», spiega Orrù.

Nuovo Puc

E la rivisitazione del Puc, datato 1985, potrebbe proprio dare risposte adeguate. «Con tutta probabilità a breve lo porteremo in Consiglio per l’approvazione e questo consentirà di soddisfare le esigenze sollevate da tanti cittadini che vorrebbero ristrutturare vecchie case, operazioni impossibili con i vincoli attuali. Stiamo inoltre riclassificando alcune aree, ad esempio quella adiacente alla chiesa di San Domenico, oggi zona agricola. Sarà edificabile e questo passaggio potrà consentire di ampliare in futuro la “Casa del dopo di noi” dove sono in corso i lavori», sottolinea.

Altri interventi

Tra gli interventi importanti la riqualificazione di via Brigata Sassari, dove verranno sistemati tutti gli slarghi. A disposizione un milione e 300mila euro e il primo lotto è ai blocchi di partenza. Focus anche sui percorsi museali: il Comune intende portare a compimento quello del Museo del costume, superando le mostre temporanee per aprire un vero e proprio museo a Collegiu. L’edificio di Cuventu celebrerà invece il pittore Filippo Figari che scelse Busachi e il costume delle sue donne per arredare la sala matrimoni del Comune di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA