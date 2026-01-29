VaiOnline
San Vito.
30 gennaio 2026 alle 00:30

Casa di riposo a San Priamo, due società interessate al progetto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due società di rilievo sarebbero disposte a realizzare a San Priamo la casa di riposo al posto del vecchio ostello. Un interessamento che è emerso in questi ultimi tre mesi. Società che però hanno chiesto al Comune ulteriore tempo: da qui la proroga del bando di due mesi, e cioè sino al 31 marzo. «Non sarà facile - ha sottolineato il sindaco Marco Antonio Siddi – ma contiamo di far sì che a San Priamo nasca la prima casa di riposo per anziani del Sarrabus».

Chi si aggiudicherà l’ostello avrà a disposizione 2,5 milioni di euro (finanziamento regionale) e anche dei terreni in prossimità della struttura da destinare – almeno in parte - ad attività complementari compatibili con i vincoli derivanti dagli usi civici (percorsi benessere o servizi legati alla salute). La società in ogni caso dovrà incrementare i 2,5 milioni di euro «in misura significativa». La formula è quella del partenariato pubblico privato: sarà necessario presentare un progetto di fattibilità che il Comune dovrà valutare. Se l’esito sarà positivo sarà predisposto un ulteriore bando per l’affidamento in gestione. Sessanta i posti letti previsti anche se – in base alle proposte – potrebbero scendere sino a quaranta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra all’ultimo metro, oggi si chiude

Ieri otto ore per un articolo, poi l’accordo su sanità e scuola e l’aula si sblocca 
Roberto Murgia
Carloforte

La Blue Ocean A in salvo dopo una notte di paura

Il cargo in difficoltà nelle acque dell’isola di San Pietro arriverà stamattina al porto di Cagliari 
Stefania Piredda
Il racconto.

Ultimo giorno di lavoro al cardiopalma

Stefano Garau
Il caso

San Donato laboratorio multietnico

Nell’istituto l’80% dei bambini stranieri. La preside: «Servono mediatori culturali» 
Emanuele Floris
L’intervista

Lotta ai linfomi, in prima linea c’è una sarda

Lia Palomba lavora a New York, in uno dei migliori centri oncologici al mondo. Ora debutta su “The Lancet” 
Marco Noce
Tensioni

Vannacci scalpita, la Lega si agita

Lite fra Fontana (Lombardia) e il generale su “Futuro nazionale”, Salvini minimizza 