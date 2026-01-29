Casa di riposo a San Priamo, due società interessate al progetto 

Due società di rilievo sarebbero disposte a realizzare a San Priamo la casa di riposo al posto del vecchio ostello. Un interessamento che è emerso in questi ultimi tre mesi. Società che però hanno chiesto al Comune ulteriore tempo: da qui la proroga del bando di due mesi, e cioè sino al 31 marzo. «Non sarà facile - ha sottolineato il sindaco Marco Antonio Siddi – ma contiamo di far sì che a San Priamo nasca la prima casa di riposo per anziani del Sarrabus».

Chi si aggiudicherà l’ostello avrà a disposizione 2,5 milioni di euro (finanziamento regionale) e anche dei terreni in prossimità della struttura da destinare – almeno in parte - ad attività complementari compatibili con i vincoli derivanti dagli usi civici (percorsi benessere o servizi legati alla salute). La società in ogni caso dovrà incrementare i 2,5 milioni di euro «in misura significativa». La formula è quella del partenariato pubblico privato: sarà necessario presentare un progetto di fattibilità che il Comune dovrà valutare. Se l’esito sarà positivo sarà predisposto un ulteriore bando per l’affidamento in gestione. Sessanta i posti letti previsti anche se – in base alle proposte – potrebbero scendere sino a quaranta.

