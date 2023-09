Casa di riposo a rischio chiusura 

Ovodda sale sulle barricate, facendo quadrato in difesa della comunità alloggio “Chent’annos”. Oggetto della protesta, la volontà della cooperativa che gestisce la struttura di interrompere anzitempo il contratto con scadenza quinquennale fissata per luglio 2024. La popolazione, allarmata per le sorti dei 14 nonnini ospiti. Si mobilita ieri mattina con un sit-in e nel pomeriggio con un Consiglio comunale. All’ordine del giorno il cambio da comunità alloggio a integrata. Un passaggio d’obbligo quello dell’amministrazione guidata dalla sindaca Ilenia Vacca. Da recenti controlli effettuati nell’immobile di via Calia, sarebbe emerso che gli anziani non sarebbero autosufficienti e mancherebbe un’infermiera.

Il problema

L’infermiera è figura obbligatoria per la somministrazione dei farmaci e non solo. Emerge anche lo sfiancante lavoro dei dieci dipendenti (diversi oss), come pure una mancanza di comunicazione con la cooperativa, pronta a lasciare il paese da 10 ottobre, venendo meno agli obblighi contrattuali come è stato dichiarato dagli amministratori. E col rischio occupazionale per i lavoratori. «Abbiamo convocato il Consiglio, perché abbiamo a cuore la sorti di anziani e lavoratori - dice la sindaca - in questi mesi si è riscontrata una mancanza di collaborazione e sinergia con la coop. Siamo preoccupati per i pazienti. Il contratto scade a luglio e va rispettato, diversamente ci tuteleremo nelle sedi opportune». Lo ribadisce a chiare lettere la giovane prima cittadina, in linea con Maria Moro (vicesindaco), Pietro Soddu (assessore) e de i consiglieri che hanno votato l’ordine del giorno all’unanimità.

Il trasferimento

È seguito un lungo dibattito con i cittadini, impegnati fin dal mattino in un presidio dinanzi alla comunità alloggio. È emerso che per diversi anziani si sta predisponendo il trasferimento nella comunità alloggio di Tonara e in altre dell’Isola. Tutte dotate di un infermiere almeno una volta la settimana. L’amministrazione sottolinea che ora la palla passa alla cooperativa (depositando al Suape la richiesta di passaggio a comunità integrata), i cittadini chiedono risposte certe. Fra loro anche l’ex sindaca, Cristina Sedda: «Bisogna unire le forze e attraverso il dialogo trovare immediatamente un infermiere. Ne va del bene dei nostri anziani e della tutela degli oss che non possono somministrare farmaci. Chi si prenderà cura dei pazienti in queste settimane?». Sul finire del Consiglio la sindaca sottolinea di aver ricevuto l’impegno del gestore a depositare la domanda di cambio di destinazione. A cui seguirebbe anche l’arrivo dell’atteso infermiere.Intanto, il fronte resta aperto. Ovodda è decisa a difendere un presidio essenziale.

