Casa di riposo a rischio chiusura, appello del parroco ai fedeli 

La casa di riposo Papa Giovanni XXIII di Siniscola, che fa capo alla parrocchia di San Giovanni Battista, è a rischio chiusura per problemi di natura economica.

A dare la preoccupante notizia ai fedeli della cittadina è stato nei giorni scorsi il parroco don Antonello Tuvoni, chiedendo alla comunità di dare una mano di aiuto per cercare di superare il difficile momento che sta attraversando la struttura parrocchiale e salvare i tanti posti messi a disposizione degli anziani del territorio.

In funzione ormai da quarant’anni, la casa di riposo, grazie alla collaborazione di tanti volontari, ha sempre offerto un punto di supporto a persone non autosufficienti o ad anziani che per vari motivi non possono vivere in casa di familiari, garantendo assistenza quotidiana e favorendo il rapporto umano tra gli stessi ospiti e gli assistenti che operano nella struttura, esprimendo in modo concreto il loro impegno cristiano.

La notizia delle gravi difficoltà che mettono a rischio la casa per anziani ha naturalmente destato grande apprensione tra i fedeli di Siniscola. Subito si sono susseguite proposte e iniziative per trovare una soluzione che consenta alla struttura di superare la crisi. Ultima la nota di un parrocchiano che nel sottolineare l’importanza della struttura (a Siniscola non esistono altre realtà di questo genere) invita il Comune e le realtà imprenditoriali comprese quelle più rilevanti (Buzzi Unicem e Sarflex) a contribuire per salvare la casa di riposo, diventata un punto di riferimento per tutti.