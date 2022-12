«Casa di reclusione, mancano agenti» 

«In tanti – ha aggiunto Piu – di recente sono andati in pensione ma non sono stati sostituiti. Purtroppo ci sono stati pochi arruolamenti. Per questo chiediamo che si intervenga anche con la politica».

La Casa di reclusione oggi conta 76 detenuti, di cui 25 con problematiche psichiatriche gravi che portano a doversi spostare in ospedali specifici per le varie visite, anche lontano. Il personale dovrebbe essere costituito da 82-83 agenti, invece ce ne sono 65.

Una carenza di personale preoccupante per la Casa di reclusione all’aperto di Isili, tale da influire sul normale svolgimento delle attività dei detenuti. A lanciare l’allarme una delegazione del sindacato di polizia penitenziaria Sinappe, i cui segretari Raffaele Murtas (regionale) Emmanuele Calledda e Fabrizio Piu (provinciali) hanno effettuato un sopralluogo nella struttura. «Questa realtà – ha detto Piu – ha un potenziale enorme per tutto il territorio del Sarcidano: non capiamo perché qui non vengano mandati agenti assistenti e sottufficiali. È una sede comunque richiesta».

I numeri

«In tanti – ha aggiunto Piu – di recente sono andati in pensione ma non sono stati sostituiti. Purtroppo ci sono stati pochi arruolamenti. Per questo chiediamo che si intervenga anche con la politica».

La struttura isilese è costituita da due diramazioni (la Centrale e Fontana) dove si lavora con la sorveglianza dinamica, i detenuti sono all’aperto e gli agenti impiegati a sorvegliare sono ridotti. «Con la scusa che si sta all’aperto – hanno aggiunto i sindacalisti – si limita anche il numero di poliziotti. Eppure tutti, dal comandante agli agenti, lavorano dando il massimo perché le attività previste si svolgano regolarmente: spesso si rinuncia ai riposi o si viene richiamati al lavoro».

Le ricadute

La carenza di personale ha influito e continua a influire sul lavoro all’aperto che i detenuti svolgono nel carcere isilese. Una terza diramazione, chiamata “Stalla”, è stata chiusa proprio a causa della mancanza di personale.

In periodi come questo natalizio durante il quale c’è un aumento della lavorazione del formaggio, questa criticità si evidenzia ancora di più: «La situazione della colonia è grave», hanno sentenziato i rappresentanti sindacali. «Qui si soffre maggiormente perché siamo in una zona disagiata ma non meno importante».

Se non si corre ai ripari le difficoltà potrebbero accentuarsi ancora di più nel breve periodo a causa di nuovi pensionamenti.

La colonia penale è una realtà inserita nel territorio grazie alle continue iniziative che coinvolgono i detenuti.

