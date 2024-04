Casa di Montecarlo, Fini condannato 

Roma . Una operazione immobiliare dai contorni opachi e dietro la quale, secondo il tribunale di Roma, si nascondeva un’attività di riciclaggio di denaro. Dopo sette anni dalla richiesta di rinvio a giudizio arriva la sentenza per la vicenda legata all’acquisto di un appartamento a Montecarlo, al numero 14 di Boulevard Princesse Charlotte. I giudici della quarta sezione collegiale, dopo due ore di camera di consiglio, hanno condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini, a 5 anni la sua compagna Elisabetta Tulliani. Inflitti 6 anni a Giancarlo Tulliani (fratello di lei), 5 anni al padre Sergio e 8 anni a Rudolf Theodor Baetsen.

Aggravante esclusa

Il tribunale ha sostanzialmente recepito l’impianto accusatorio della Procura di Roma che ai cinque muove l’accusa di riciclaggio. A Fini, che era presente in aula, i magistrati contestano «la condotta relativa all’autorizzazione alla vendita dell’appartamento», escludendo l’aggravante e riconoscendogli le attenuanti generiche. «Non ho autorizzato la vendita dell’abitazione di Montecarlo ad una società riconducibile a Giancarlo Tulliani. Quando ho dato l’ok non sapevo chi fosse l’acquirente», ha commentando l’ex presidente della Camera lasciando la cittadella giudiziaria della Capitale. Ha poi aggiunto: «Me ne vado più sereno di quello che si può pensare dopo sette anni di processo. Per analoga vicenda una denuncia a mio carico fu archiviata dalla Procura di Roma».

Il ricorso in appello

La difesa dell’ex parlamentare annuncia il ricorso in appello sostenendo che il tribunale ha riconosciuto nei suoi confronti una sorta di concorso morale nell’attività illecita. L’accusa prevista dall'articolo 648 bis del codice penale era l’unica fattispecie contestata nel processo dopo che i giudici avevano dichiarato prescritta l’associazione a delinquere, reato che coinvolgeva altri imputati ma non Fini. Durante il procedimento è intervenuta la compagna di Fini che aveva di fatto scaricato le colpe sul fratello Giancarlo. «Ho nascosto a Fini la volontà di mio fratello di comprare la casa di Montecarlo. Non ho mai detto a Fini la provenienza di quel denaro, che ero convinta fosse di mio fratello», aveva detto, commossa, nel corso dell’udienza del 18 marzo scorso. «Il comportamento spregiudicato di mio fratello rappresenta una delle più grandi delusioni della mia vita».

