Casa di Montecarlo, chiesti 8 anni per Fini 

Otto anni di reclusione. Li ha chiesti la Procura di Roma nei confronti dell’ex presidente della Camera Gianfranco Fini, imputato assieme alla compagna Elisabetta Tulliani per l’opaca operazione di compravendita, che risale al 2008, di un appartamento a Montecarlo lasciato in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale. I pm hanno sollecitato una pena a 9 anni per la compagna dell'ex segretario di An, e a 10 anni per il fratello Giancarlo Tulliani. Chiesti 5 anni per il padre Sergio.

La dichiarazione

Nel processo si contesta il solo reato di riciclaggio dopo che nell'udienza del 29 febbraio scorso i giudici della quarta sezione collegiale avevano dichiarata prescritta l'accusa di associazione a delinquere, fattispecie contestata ad altri imputati ma non a Fini. In aula, durante la requisitoria, era presente l'ex presidente della Camera. «Era scontato che la pubblica accusa chiedesse la condanna», ha commentato. «Continuo ad avere fiducia nella giustizia e ciò in ragione della mia completa estraneità rispetto a quanto addebitatomi». Poco prima dell'intervento della Procura ha chiesto di rilasciare una breve dichiarazione Elisabetta Tulliani, la quale ha “scaricato” il fratello. «Ho nascosto a Gianfranco Fini la volontà di mio fratello di comprare la casa di Montecarlo. Non ho mai detto a Fini la provenienza del denaro, che ero convinta fosse di mio fratello», ha detto. «Il comportamento spregiudicato di mio fratello è una delle più grandi delusioni della mia vita». L’Avvocatura dello Stato ha chiesto l'assoluzione per Fini.

Il riciclaggio di denaro

Inizialmente il procedimento vedeva coinvolte anche altre persone, tra cui il “re delle slot” Francesco Corallo e il parlamentare Amedeo Laboccetta (accuse prescritte), accusati del riciclaggio di centinaia di milioni di euro utilizzati in attività finanziarie ma anche, pensano gli inquirenti, in operazioni immobiliari che hanno coinvolto la famiglia Tulliani. La sentenza è attesa per il 18 aprile.

