Casa di distrutta dall’incendio: danni ingenti ma nessun ferito 

Molti danni all’abitazione, quasi completamente distrutta, ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per gli occupanti. È questo il bilancio di un incendio divampato ieri mattina in una casa del cuore di Serramanna, in via Garibaldi, sulle cui cause indagano i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, intervenuti nel luogo del rogo. Nessuno dei due coniugi occupanti della casa, Marco Marongiu e Antonia Muscas, entrambi ultraottantenni, ha riportato ferite. Quando è divampato il rogo, ieri mattina, in casa era presente solo l’anziana donna, mentre il marito era uscito. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i vicini di casa che hanno informato i familiari dei due anziani. Pronta la richiesta alla centrale operativa del 115. Dalla sede del distaccamento di Sanluri dei vigili del fuoco si è mossa la macchina dei soccorsi, che ha inviato sul posto una squadra e un’autobotte. In via Garibaldi sono stati attimi di apprensione.

La preoccupazione era per la sorte degli anziani proprietari. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio, che sembrerebbe essere stato originato da un corto circuito, e mettere in salvo l’anziana presente in casa. In via Garibaldi è intervenuta anche un’ambulanza, ma per fortuna le condizioni della donna non sono risultate preoccupanti. La casa è stata distrutta dalle fiamme. I proprietari non hanno potuto far rientro nell’appartamente che è stato dichiarato inagibile.

