Casa di cura, interrogazione su un terreno 

Non capita spesso. Anzi, in realtà è la seconda volta che un partito di maggioranza presenta un’interrogazione al sindaco Sanna e alla sua Giunta. E infatti il primo firmatario, Fulvio Deriu, precisa che «non vuol essere un inopportuno attacco all’organo esecutivo, piuttosto che al sindaco». Fatto sta che, con i suoi compagni di Fratelli d’Italia (Giuseppe Carboni e Stefania Orrù), ha depositato un’interrogazione urgente «sulla richiesta inevasa, volta all’acquisizione di una porzione di terreno con accesso da via Busachi e ricadente nel cortile del complesso scolastico “Alagon”, promossa dalla Casa di cura “Madonna del Rimedio”». In sostanza la clinica a dicembre 2023 ha chiesto di poter acquisire 336 metri quadri confinanti con la struttura sanitaria per riqualificare il terreno, realizzare parcheggi (oggi inesistenti) e abbattere l’ex casa del custode (oggi chiusa e pericolante). «Oltre a finanziare attrezzature sportive o informatiche in favore della scuola», si puntualizza nel documento. Area che diventerà fondamentale anche per l’ingresso delle ambulanze. Addirittura dopo un anno però la Casa di cura non ha ottenuto risposta. «Chiediamo a sindaco e Giunta un riscontro in Consiglio se sia intendimento voler dar seguito alla richiesta, rimarcando la funzione sociale della Casa di cura e il vantaggio che l’Amministrazione otterrebbe dalla riqualificazione dell’area». ( m. g. )

