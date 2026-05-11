«Casa di comunità pronta a novembre» 

ll primo appuntamento ufficiale della “Casa della comunità” è fissato per domani con un incontro informativo con gli Enti del terzo settore. Si proseguirà il 27 maggio con una giornata di lavoro dedicata agli operatori sociali e sanitari. La Casa della comunità di Sinnai muove i primi passi del suo percorso e a novembre dovrebbe essere operativa. Interessati i Comuni di Sinnai , Maracalagonis e Burcei , la Fondazione Polisolidale e una rete di partner istituzionali, scientifici e del Terzo settore. Ieri nella sala consiliare del Comune di Sinnai si è tenuto l’incontro di presentazione della nuova struttura.

La sindaca

«La Casa della comunità - ha detto la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu - nasce con l’obiettivo di superare il vecchio modello sanitario per approdare a un’infrastruttura sociale capace di rispondere ai bisogni dei cittadini più fragili. Entro novembre, restituiremo alla comunità gli esiti di questo percorso, consegnando ai cittadini una realtà vicina alle persone».

Dovrebbero essere assicurati servizi di cure primarie, assistenza infermieristica di comunità, specialistica ambulatoriale, domiciliare integrata, prevenzione e promozione della salute, sportelli di prossimità e percorsi sociosanitari.

Per le famiglie

Per l’assessore comunale alla Sanità e alle Politiche sociali, Roberto Demontis, «questo è un progetto che nasce come punto di riferimento per i cittadini, per le famiglie, per gli anziani e per tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, ascolto e accompagnamento, creando servizi più accessibili alle persone>.

I servizi

Tra le specialità previste figurano cardiologia, fisiatria, diabetologia, neurologia, pneumologia, nefrologia, oculistica e otorinolaringoiatria. Particolare rilievo avrà il ruolo degli Infermieri di famiglia e Comunità (IFeC), chiamati anche a facilitare il raccordo tra professionisti e l’accesso ai servizi territoriali. Per Antonello Caria, direttore della Fondazione Polisolidale l’obiettivo è anche quello di «dare continuità alle azioni avviate nel territorio dalla Fondazione con l'intento di rendere concreta l'idea innovativa dei servizi per la salute».

Chiude Aldo Atzori, manager dell’Asl 8: «Si vuole lavorare fianco a fianco con i servizi sociali comunali e con le organizzazioni del Terzo Settore per sviluppare un’infrastruttura sociale capace di sostenere la salute, la prevenzione e l’inclusione. Il percorso partecipativo, avviato nel 2025, rappresenta un investimento sulla comunità locale».

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