Casa di comunità, accesso con i parcheggi per disabili 

Sono 2 gli stalli per disabili nell’ingresso alla Casa di comunità “San Francesco”, sulla via Brigata Sassari, che sarà aperto giovedì. Si aggiunge un “parcheggio rosa”, riservato a donne in stato di gravidanza e a genitori di bombi fino ai 2 anni. Dice il direttore generale della Asl Paolo Cannas: «Ci scusiamo con i cittadini per i disagi causati dal trasloco di ambulatori e servizi nella nuova Casa di comunità. Sono stati necessari dei lavori di adeguamento anche nell’ingresso che ci accingiamo a restituire ai cittadini, ma finalmente ci siamo, e ne siamo orgogliosi». Da giovedì, all’ingresso storico da via Demurtas, si aggiunge quello accessibile a tutti da via Brigata Sassari.

