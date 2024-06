Casa di campagna distrutta dal fuoco 

Fiamme in un podere di Siliqua, distrutta una casa, un’auto e alcuni mezzi agricoli. Nel pomeriggio di ieri, una colonna di fumo nero, seguita da forti esplosioni, ha allarmato i residenti della località Sa Forraxia, che si affaccia sulla Provinciale 2. Alcuni hanno avvertito i proprietari, che in quel momento non si trovavano in casa, altri hanno chiamato i soccorsi, giunti rapidamente.

Le squadre della protezione civile di Siliqua e Villamassargia, assieme ai Forestali di Siliqua, sono riusciti a contenere le lingue di fuoco che si erano estese nelle campagne circostanti. Le squadre dei vigili del fuoco di Iglesias e di Cagliari hanno spento le fiamme dei fabbricati e messo in sicurezza le bombole del gas. Quando il fumo si è abbassato, è apparsa una scena spettrale: dove prima c’era la casa e il ricovero dei veicoli è rimasto solo cenere e lamiere contorte. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, indagini in corso. (a. cu.)

