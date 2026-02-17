Casa di accoglienza? No, appartamenti 

A San Gavino per anni è stata aperta una casa di pronta accoglienza temporanea per minori, ma poi il servizio è stato interrotto e da molto tempo i locali sono chiusi. Ecco perché i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Silvia Mamusa (prima firmataria), Bebo Casu, Nicola Orrù, Angela Canargiu, Nicola Ennas e Emanuela Cruccu hanno presentato al sindaco Stefano Altea, e all’assessora alle Politiche sociali Rachele Carrisi, un’interpellanza. «Questi alloggi», rimarcano i sei esponenti dell’opposizione, «dal 2011 sono destinati al Centro di accoglienza per minori con il progetto “Ponte”, finanziato dalla Regione per favorire la crescita e lo sviluppo dei minori in un percorso di vita adeguato, superando il disagio socio-familiare temporaneo (a causa dell’allontanamento dal nucleo familiare), con successivo rientro nella famiglia d’origine».

La richiesta

I sei consiglieri chiedono di avere chiarimenti sull’utilizzo di questo locale accogliente e arredato: «Vogliamo conoscere – aggiungono – qual è lo stato e le intenzioni sull’impiego dello stabile, funzionale alle molteplici esigenze locali, molte di queste legate a servizi di tipo socio-sanitario per le quali il centro di accoglienza non è più vincolato in termini di utilizzo legato al finanziamento ricevuto. Potrebbe rendersi utile l’impiego di un locale adibito ad attività residenziali e semiresidenziali ed esigenze di natura assistenziale».

Tappe precedenti

La consigliera Silvia Mamusa ripercorre l’iter del centro di accoglienza: «Il servizio coinvolgeva gli otto Comuni del progetto: Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara, Vallermosa (C omune fuori distretto sanitario), Villacidro. Questo servizio è stato attivato nei primi tre anni con un finanziamento regionale e, per un breve periodo, con quello degli enti locali. Il servizio è interrotto da una decina d’anni e lo stabile non risulta attualmente in utilizzo».

La Giunta

Sulla questione della valorizzazione del patrimonio e delle politiche sociali sulle abitazioni intervengono il sindaco Stefano Altea e la vice Rachele Carrisi: «Il tema - spiegano - ci sta molto a cuore. Il Comune è proprietario di diversi immobili ad uso abitativo che, come nel caso del progetto Ponte, abbiamo intenzione di rendere fruibili alla comunità. Allo stesso tempo, con l'amministratore unico di Area si accelerano le procedure per rendere abitabili le case e assegnarle. Siamo in prima linea in queste operazioni e confidiamo che quest’anno vi saranno passi significativi in avanti».

Le necessità

La scelta di aprire una casa di accoglienza per minori risponde a un bisogno sempre più sentito per dare un servizio fondamentale in caso di allontanamento di bambini e di ragazzi dal nucleo familiare. C’è poi che l’inserimento in strutture convenzionate è molto dispendioso. Gli alloggi si trovano nello stesso stabile che ospita la biblioteca comunale, tra viale Rinascita e via Dante.

RIPRODUZIONE RISERVATA