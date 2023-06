Casa Denotti-Falqui, il ricordo del miracolo di Sant’Ignazio 

Debutto ieri per la nuova edizione quartese di Monumenti aperti che anche oggi – meteo permettendo - porterà turisti e cittadini in giro alla scoperta di chiese antiche e siti spesso conosciuti. Tra case campidanesi, fortini e nuraghi c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

In pieno centro storico in via La Marmora, una storia affascinante avvolge Casa Denotti-Falqui, ex famiglia Tocco -Spiga, sede del primo dai miracoli proposti ed approvati per la canonizzazione di Sant’Ignazio da Laconi. Qui i visitatori possono ammirare la ricostruzione della stanza dove avvenne il miracolo, quando un’ immaginetta del Beato Ignazio, posata sul fegato di Raffaella Tocco la fece guarire da un tumore al fegato. Da una parte poi ci sono i ricami della donna che era una famosa ricamatrice oltre all’esposizione di abiti tradizionali quartesi, di Pirri, Cagliari e tanto. «È un’ emozione rivivere quel miracolo» dice il nipote di Raffaella Tocco, il patron di Sciampitta Gianni Orrù, «e siamo contenti di poterne raccontare la storia ai visitatori».

Anche oggi si potranno visitare i diversi siti. A Casa Murgia Casanova ci sarà la dimostrazione della preparazione della fregola. Porte aperte poi alla chiesa di Santa Maria di Cepola, a Sa dom’ e Farra, al Convento dei cappuccini, nelle chiese, all’ex Montegranatico, ai fortini del Simbirizzi, alla villa Romana di Sant’Andrea, al nuraghe Diana. Visiste guidate anche alle cantine di Casa Fois, alla torre di Carcangiolas, alla torre di Foxi.

