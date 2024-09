Casa dello studente, ultimi ritocchi 

I primi interventi sono iniziati nel 2020. Dopo quattro anni, Nuoro è pronta a inaugurare la nuova casa dello studente, che trova spazio nell’ex sede del Provveditorato in via Veneto, chiuso da tempo. Per la struttura rimessa a nuovo dalla Provincia, grazie a 2 milioni e mezzo di euro del Piano di rilancio del Nuorese, 1650 metri quadri complessivi (di cui 434 al coperto) su 4 piani con l’ingresso principale da via Veneto e quello secondario in via Calamida.

La struttura

L’opera, realizzata secondo i canoni dell’efficientamento energetico, ha spazi dotati di ogni comfort. Ne è un esempio la mensa nel seminterrato, in grado di offrire pasti preconfezionati per 60 ospiti, con sullo sfondo il locale per la distribuzione del cibo e i servizi igienici per studenti e personale. Al pian terreno c’è una moderna reception, con uffici e sala d’accoglienza, da cui si raggiunge una sala studio per 16 utenti. Ci sono poi lavanderia, infermeria e due sale, dedicate a studio e fitness, e l’alloggio per il custode. Dal primo al terzo piano, oltre a piccole cucine e ripostigli, le camere per 64 studenti (8 doppie e 3 singole di cui 6 dedicate ai diversamente abili).

La Provincia

«Si tratta di un’intuizione importante del commissario uscente Costantino Tidu - dice Fabrizia Sanna, dirigente del settore Programmazione e sviluppo della Provincia - l’iter è stato attento, tutti i tecnici hanno dato il massimo, pur in forte carenza d’organico. Si sono superate le difficoltà lavorando in squadra, velocizzando la fine lavori, anche grazie alla serietà dell’impresa». Aggiunge: «La casa sarà un’eccellenza per tutta la Barbagia, finora sprovvista di un servizio di tale rilevanza. La funzionalità sarà multipla, accogliendo studenti pendolari dell’università e delle scuole superiori, agevolando scambi internazionali. Da ciò potrà inoltre partire il rilancio dell’offerta formativa, rendendola più attrattiva». Gli interni sono pronti, si lavora per ultimare gli spazi verdi in attesa del bando per la gestione. «Auspichiamo - dice Sanna - di vedere la struttura operativa al più presto, consentendo a tanti giovani di abbattere le distanze da casa. Nei giorni scorsi, abbiamo approvato un documento d’indirizzo da 300 mila euro, essenziale non solo per il verde, ma per creare una piazza comunicante con le scuole adiacenti».



