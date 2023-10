Casa dello studente,  alloggi introvabili per i ragazzi disabili 

Può una disabilità motoria essere un ostacolo per frequentare l'Università di Cagliari? Per Sergio Coccu, 19 anni di Sedilo, lo è. Lui stesso racconta l’odissea vissuta insieme ai genitori, Francesco e Marilena Carboni, e alla sorella Manuela, per trovare una abitazione dove poter andare a vivere nel capoluogo dopo aver concluso gli studi superiori al liceo scienze applicate di Macomer ed essersi iscritto in informatica.

Le barriere

«Trovare una camera per studenti a Cagliari – spiega il 19enne – soprattutto se sei al primo anno e hai una disabilità, è una cosa impossibile. A pochi giorni dal termine dell'esame di maturità – racconta –inizio a guardare sul web gli annunci con posti letto in affitto a Cagliari e mi accorgo che la maggior parte delle stanze aveva un prezzo esageratamente alto, alcune infatti superavano i 400 euro al mese. Oltre all'esborso economico, soprattutto se non hai grandi disponibilità finanziarie, vedo che la maggior parte non risponde alle mie esigenze a causa della disabilità motoria: appartamenti ai piani alti e senza ascensore e bagno con vasca ma non con la doccia. Cose all'apparenza trascurabili, ma che, per chi come me ha un problema motorio, sono dei veri e propri ostacoli».

L’Ersu

«A metà agosto – prosegue – avendo perso pazienza e fiducia nei privati, decido di fare domanda per la Casa dello studente, convinto che siccome ci sono gli alloggi riservati per i disabili, posso contare su una stanza che faccia al caso mio. Per l'uscita delle graduatorie definitive ho aspettato sino al 5 ottobre, mentre le lezioni universitarie sono iniziate il 2. E lì ulteriore amara sorpresa, perché sono risultato idoneo non beneficiario, nonostante la posizione numero 6». A nulla sono servite le richieste di spiegazioni. «All'Ersu di Cagliari – sottolinea lo studente – mi dicono che i posti riservati alle matricole con disabilità sono solamente 5 in quanto, quest'anno i posti sono diminuiti a causa della chiusura della Casa dello studente di via Trentino e che è stato fatto il possibile per avere in tutto 20 posti complessivi riservati agli studenti con disabilità nel Campus di Viale la Playa». Il consiglio è stato quello di «riprovare l'anno prossimo quando verrà riaperta la Casa dello studente di via Trentino. Ho dovuto cercare in due giorni un appartamento in fretta e furia per poter frequentare, adattandomi a quel poco che ormai era rimasto disponibile in una zona della città lontanissima dalla mia facoltà che con la mia difficoltà motoria non è il massimo».

L’amarezza

Sergio Coccu non nasconde la delusione: «Quanto è ridicolo il fatto che il polo universitario più grande dell'Isola metta a disposizione solo 300 alloggi per oltre 1000 domande. Mi chiedo allora dove sia il diritto allo studio e soprattutto dove sia l'inclusione dell'università nei confronti degli studenti con disabilità? Chi ne ha una deve essere messo in condizioni di avere un tetto sopra la testa senza spendere una fortuna e di avere la possibilità di frequentare l'università. Lo dice chiaramente anche la Costituzione».

