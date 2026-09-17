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San Benedetto.
18 settembre 2026 alle 00:23

Casa delle Madri, entro novembre il bando  L’assessora Puddu: siamo nei tempi per i lavori 

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È trascorso un anno dall’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del muro di cinta dell’ex asilo Casa delle Madri in via Paoli, gravemente danneggiato dal crollo improvviso di un albero che distrusse anche tre auto in sosta.

Da quel momento sullo storico edificio di proprietà comunale - inaugurato agli inizi del ‘900 e rimasto in funzione fino agli anni ‘70 – è di nuovo calato il silenzio.Il futuro del grande stabile, il cui ingresso principale si affaccia su via Bacaredda, risulta da tempo tracciato: è destinato infatti a essere riqualificato e a ospitare mini alloggi per anziani e un centro diurno per i quartieri di San Benedetto e Villanova.

L’ambizioso progetto non ha ancora trovato attuazione, e nell’attesa che ciò possa avvenire l’iconica palazzina, primo esempio in città di asilo nido popolare, continua a versare in stato di abbandono e grave degrado.Presto, però, lo scenario dovrebbe finalmente cambiare. «Per la riqualificazione dell’ex Casa delle Madri stiamo rispettando i tempi», assicura Anna Puddu, assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini: «Entro novembre, in accordo con la Città metropolitana, partirà il bando integrato per la progettazione che prevede anche l’esecuzione dei lavori. Oltre all’ex asilo sarà riqualificata la retrostante ex biblioteca, il tutto grazie a un finanziamento che in origine era di 2 milioni di euro, e che poi è salito a 5. Si tratta di un intervento prioritario, anche perché saranno realizzati monolocali destinati ad anziani per ottimizzare gli alloggi popolari».

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