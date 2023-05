Casa dell’anziano, riprendono i lavori 

L'attesa è finita: a Villacidro sono in corso i lavori per la ristrutturazione della Casa dell’anziano di via Repubblica, chiusa per inagibilità nel gennaio 2019, dopo mesi che tennero con il fiato sospeso i suoi 24 ospiti, le loro famiglie e i 18 addetti che vi lavoravano.

Il primo lotto

Si tratta di un primo lotto di interventi, il cui termine è stimato circa in ottobre, per un totale di 575mila euro. Il finanziamento, attivato dalla precedente amministrazione, all’indomani della chiusura, è passato dall’Unione dei comuni del Terralbese, capofila per la programmazione territoriale: nel frattempo il rincaro generalizzato dei materiali ha costretto a riconsiderare i termini dell'intervento: uno stralcio funzionale di 18 stanze su 24.

Il sindaco

«La nostra amministrazione – ha spiegato il sindaco Federico Sollai - ha curato la rimodulazione del progetto sulla base dei nuovi prezzi e fatto il possibile per accelerare i tempi di affidamento dei lavori. Nel frattempo abbiamo avviato lo studio di “diagnosi energetica” che ci consentirà di accedere a nuovi fondi per la riqualificazione energetica, finanziati al 100 per cento, grazie ai quali effettuare ulteriori interventi». Attualmente sono in corso la sistemazione dell'ingresso con punto di accoglienza, il corridoio che distribuisce alla zona degenza della Comunità Integrata, composta da 11 posti letto in camera singola e 3 camere doppie (con servizi disabili), per ulteriori sei posti letto.

Gli interventi che saranno realizzati con i nuovi finanziamenti per la riqualificazione energetica riguarderanno: la sostituzione delle caldaie a gasolio e la sostituzione degli infissi.

