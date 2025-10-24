Casa dell’anziano, ricorso respinto 

Casa dell’anziano, il Tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso presentato dalla cooperativa Dimensione Umana contro il Comune di Calasetta. Il giudice Gaetano Savona ha accolto le tesi sostenute dal Comune, rappresentato dagli avvocati Giaime Peddoni e Gianfraco Trullu. In pratica è stato evidenziato un passaggio importante nella lunga vicenda che ha riguardato la gestione dell’immobile e la posizione della Cooperativa. Quest’ultima aveva chiesto nel ricorso di accertare un presunto obbligo del Comune di farsi carico della gestione degli ospiti della struttura e del loro ricollocamento presso altre strutture. Aveva anche chiesto di riconoscere alla Cooperativa il diritto di riconsegnare al Comune il servizio e gli ospiti della Comunità integrata ex Passeroni e disapplicare la diffida di febbraio 2025, con cui il Comune chiedeva la riconsegna dell’immobile libero da persone, nello stato originario, e il pagamento delle penali per la ritardata consegna che ammontano a 470 mila euro.

Il Tribunale, nel respingere il ricorso, ha invece confermato la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale, chiarendo alcuni punti fondamentali: «Il Comune di Calasetta - è quanto si legge in sintesi - ha agito perseguendo l’interesse pubblico, mettendo a disposizione la struttura “Passeroni” per offrire un servizio di assistenza a persone anziane e fragili, senza mai gestire direttamente il servizio, affidato invece a un soggetto esterno tramite contratto di comodato vincolato. L’attività di assistenza, dunque, era completamente in capo alla Cooperativa, che ne aveva la piena responsabilità gestionale e organizzativa». Si aggiunge che «alla scadenza del contratto, spettava alla Cooperativa provvedere al ricollocamento dei pazienti e alla restituzione dell’immobile libero, come previsto dal contratto stesso». Infine, la Cooperativa è stata condannata al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Calasetta. «Il Tribunale – ha dichiarato il sindaco Antonello Puggioni – ha riconosciuto la correttezza della posizione sostenuta dal Comune fin dall’inizio di questa complessa vicenda. È stato chiarito che l’Ente non ha mai affidato un servizio pubblico alla cooperativa, ma semplicemente concesso l’uso della struttura, vuota di ospiti, affinché venisse gestita in conformità alle regole del contratto».

