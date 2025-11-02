Casa dell’anziano, il sindaco promette: subito la gara 

La chiusura della Casa dell’anziano di Calasetta non sarà definitiva. A garantirlo è il sindaco Antonello Puggioni, che assicura il ritorno nella stessa struttura sia degli ospiti sia dei lavoratori attualmente in servizio. «Si tratta di attendere i tempi tecnici necessari per l’espletamento della gara d’appalto - ha detto il sindaco - che sarebbe già stata completata se non si fossero verificati i contenziosi in Tribunale tra la cooperativa Dimensione Umana e l’amministrazione comunale». Puggioni ricostruisce le tappe della vicenda: «Con il nostro insediamento, abbiamo avviato la preparazione della documentazione per l’appalto. A settembre dell’anno scorso c’è stato il sopralluogo dei carabinieri del Nas e la mia ordinanza di chiusura, poi sospesa dal Tar. Già a dicembre avevamo trasmesso tutto al Centro di committenza regionale per un appalto da 7 milioni di euro, ma le procedure si sono bloccate per la mancanza del certificato di prevenzione incendi, che ora è in carico all’amministrazione». Il primo cittadino annuncia che «già da questa settimana chiederemo al Centro di committenza di portare avanti la gara. Contiamo di chiudere in un paio di mesi per riportare a casa i nostri anziani e garantire i posti di lavoro. Ora tocca alla Regione predisporre il bando». ( s. g. )

