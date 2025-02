Casa dell’acqua chiusa per atti vandalici 

L’inciviltà di pochi costa cara ai tanti utenti che da anni si servivano della casa dell’acqua di Carbonia: l’impianto del mercato civico è stato messo ko da un teppista e siccome non è certo la prima volta che accade, alla società di gestione, la municipalizzata Somica, per il momento non è rimasto che chiudere la saracinesca e interrompere il servizio.

I vandali

Gesto non episodico in una città che da tempo fa i conti con i giovani teppisti: una settimana fa era stata presa di mira una scritta sotto il ponte del rio Cannas lasciata in memoria un giovane che lì perse la vita, prima ancora il totem in piazza Rinascita in ricordo di Gisella Orrù e gli arredi dei giochi inclusivi a Villa Sulcis. Preso a calci e spezzato un ulivo piantato di recente in viale Arsia e danneggiati i cestini dei rifiuti del nuovo parco lineare. Al mercato l'atto teppistico è forse avvenuto mercoledì notte o ieri mattina, molto presto, perché alcuni utenti si sono serviti degli erogato mercoledì pomeriggio. «È probabile – ipotizza l’amministratore della Somica Nicola Collu – che sia stato utilizzato un cacciavite o qualcosa del genere per forzare i sensori delle schede di entrambi gli erogatori: possiamo immaginare o che sia stato un gesto voluto per arrecare danno o compiuto nel tentativo magari di recuperare una scheda o le monete, ma non cambia nulla perché il macchinario è fuori uso». Ieri mattina gli operai della municipalizzata hanno chiuso la serranda e posizionato un cartello: “Guasta, fuori servizio”.

Il disservizio

Non è detto che l’impianto venga ripristinato in tempi brevi. Da parte di Somica è in corso un ragionamento per capire come bilanciare i costi di gestione della complessa apparecchiatura attiva da ormai cinque anni, e i benefici. Dal punto di vista economico, essendo l’acqua (potabilizzata e sottoposta ai necessari filtri) venduta a 5 centesimi al litro, sia la naturale che la frizzante, è decisamente un affare per gli utenti. E difatti è sovente riscontrare la fila. Ma in tarda serata e di notte la casa dell’acqua è talora anche il “domicilio” di chi la scambia per un bagno pubblico o per chi si diverte a manomettere gli arredi o l’impianto: «Motivo per cui – anticipa Collu – è in corso una approfondita valutazione». Non è escluso che venga ripristinata, ma saranno spese che ricadranno sulle tasche della comunità.

