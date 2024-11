Casa della strage senza sigilli 

Via i sigilli dalla casa della strage di via Ichnusa. A 67 giorni dalla mattanza di Nuoro, che il 25 settembre scorso costò la vita a sei persone, questa mattina alle 11 la Procura di Nuoro toglierà i sigilli all’abitazione dove morirono quattro delle sei vittime di quell’assurda giornata. Nel puzzle dell’indagine mancano ormai pochissimi tasselli (si attende il deposito delle ultime perizie medico-legali) e i sostituti procuratori Riccardo Belfiori e Sandra Maria Benedetta Picicuto, dopo l’istanza presentata dagli avvocati dei proprietari dell’appartamento che la famiglia Gleboni aveva preso in affitto, ha ritenuto di poter restituire loro l’abitazione dell’orrore.

La decisone

Da quella terribile mattina la scena all’interno è rimasta congelata in tutta la sua tragicità e orrore, così come si era presentata alle 7 del mattino ai soccorritori. Oggi per la prima volta qualcuno riaprirà quella porta. Ad eseguire il dissequestro i carabinieri di Nuoro, accompagnati dal legale dei proprietari dell’immobile, Basilio Brodu, presente anche il tutore legale dell’unico sopravvissuto, il figlio 14 enne dell’autore dell’eccidio. Sarà l’avvocato Antonio Cualbu a garantire su tutti i beni ancora presenti all’interno dell’appartamento.

Sei vittime

La vicenda, nonostante siano passati più di due mesi, ancora oggi lascia il cuore stretto alla comunità, che prova a ripartire. Tragica e assurda, rimarrà per sempre nella storia della città. Era il 25 settembre quando Roberto Gleboni, operaio forestale di 52 anni, ha deciso di sterminare la sua famiglia, non risparmiando il vicino di casa, vittima per caso. L’uomo ha preso la sua pistola 7.65 e ha sparato uccidendo la moglie, Maria Giuseppina Massetti, 43 anni, i figli Martina di 25, Francesco di 10. Con quella pistola detenuta per uso sportivo non ha risparmiato anche l’altro figlio 14 enne, ferito ma salvo per miracolo. Sulle scale del condomino ha rivolto l’arma anche contro il vicino Paolo Sanna di 69, uccidendolo. Poi si è recato in via Gonario Pinna a casa della mamma Maria Esterina Riccardi di 84, contro cui ha esploso un altro colpo di arma da fuoco prima di togliersi la vita. L’anziana donna, ferita gravemente, è morta il 9 novembre scorso, dopo quarantacinque giorni di agonia nell’ospedale San Francesco di Nuoro.

