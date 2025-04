Casa della salute, un’odissea infinita 

Quando è stato firmato il contratto fra Comune e Asl di Oristano (era il 2016) per la cessione dell’area di Pauli Piscus in via Maria Carta, pareva che la costruzione della “Casa della salute” fosse imminente. Da allora sono passati nove anni, con una sommatoria di problematiche e lungaggini (compreso il definanziamento delle opere poi annullato), che ancora non hanno consentito neppure l’approvazione del progetto definitivo, mentre per l’inizio dei lavori non si hanno date certe. Tempi che purtroppo si stanno allungando, anche rispetto alle previsioni del direttore generale della Asl Angelo Maria Serusi del dicembre 2023.

I ritardi

«La Regione – aveva detto Il capo della sanità provinciale – ha disposto il finanziamento della progettazione della Casa della salute la cui realizzazione dell’opera si prevede nel prossimo triennio a partire dal 2024, con chiusura dei lavori entro il 2026». Certezze furono fornite anche sui tempi di approvazione del progetto definitivo. «Il finanziamento della progettazione depone a favore dell’impegno della Regione a finanziare l’intera opera – evidenziò Serusi – confermato dalla delibera di Giunta regionale del 1 dicembre 2023, opera per la quale questa azienda ritiene di concludere il progetto definitivo entro febbraio 2024, per essere poi approvato entro il mese di settembre 2024». Passaggio tecnico che dovrebbe essere in via di completamento. Lo ha comunicato il sindaco Sandro Pili, durante una informativa prima dell’ultimo Consiglio. «Con i tecnici della Asl – ha detto – abbiamo lavorato per superare gli ultimi adempimenti richiesti, relativi alle opere di urbanizzazione e alla presenza di due cabine Enel. Si è arrivati a una definizione generale e dalla Asl ci hanno riferito che ci stanno inviando il progetto esecutivo per l’approvazione. L’altra buona notizia è che l’opera è finanziata per intero e non a blocchi come ipotizzato inizialmente».

L’attesa

Dopo l’approvazione dell’esecutivo sono previsti tutti gli adempimenti previsti dal codice degli Appalti, ivi compresa la Conferenza di servizi per le necessarie autorizzazioni condivise con l’amministrazione comunale di Terralba, fruitrice dell’opera, e iniziare finalmente i lavori. Auspici fatti propri anche dal presidente del distretto sanitario e sindaco di Ales Checco Mereu. «Dovremo essere giunti alla conclusione di questo iter davvero complicato – sottolinea – confidiamo che l’appalto possa essere fatto in tempi rapidi in quanto la struttura sanitaria sarà un punto di riferimento essenziale per tutto il territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA