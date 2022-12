Casa della salute, si parte  

La Casa della salute non è più un miraggio. Oggi, nella sala Giunta del Comune di Senorbì, si terrà la riunione per sbloccare la concessione edilizia indispensabile per avviare il cantiere per la realizzazione del nuovo Polo sanitario della Trexenta. Un’opera attesa da ormai quindici anni e finanziata dalla Regione per potenziare la rete dei servizi delle cure primarie e dell’assistenza territoriale.

Regione

Due anni fa l’Azienda della tutela alla salute (Ats) aveva pubblicato la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e definitiva della Casa della salute di Senorbì. I soldi (1,8 milioni di euro) erano stati stanziati parecchio tempo prima, anche se i troppi ritardi nell’avvio dei lavori hanno fatto temere più volte un cambio di destinazione delle risorse.

La scorsa estate, anche per evitare scenari così nefasti, sono partite le operazioni preliminari (carotaggi e analisi del terreno) all’avvio dei lavori per l’edificazione di una struttura sanitaria all’avanguardia in grado di offrire, in uno stesso spazio, l’insieme delle cure primarie e di garantire la continuità assistenziale e le attività di prevenzione per il territorio che comprende le zone della Trexenta e del Sarcidano e della Barbagia di Seulo.

Il permesso