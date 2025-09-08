Casa della salute, sì al progetto definitivo 

Il progetto della Casa di Comunità, per fare dell’ex Cries un centro sanitario in grado di offrire ai cittadini cure e assistenza, non è più un miraggio. Per la Giunta guidata da Tomaso Locci non lo è mai stato, qualche dubbio in più era sorto a tanti a causa di ritardi e rinvii che hanno trasformato l’iter in un’odissea.

Ok al progetto Asl

Ma dopo Ferragosto la procedura ha subito un’accelerata decisiva: l'Asl, che dal 2018 ha in concessione l’immobile di via Cortis per realizzare l’hub sanitario, ha compiuto anche l’ultimo passo a livello di pianificazione, inviando al Comune il progetto definitivo per la Casa di Comunità. La Giunta ha fatto la sua parte approvandolo la settimana scorsa. Manca solo individuare l’impresa, poi i lavori potranno finalmente partire, con l’amministrazione comunale che guarda alla prima metà del 2026.

Nella struttura saranno fornite le cure primarie con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, mentre un servizio di guardia medica h24 sette giorni su sette sarà garantito dai medici di continuità assistenziale. Le altre attività comprenderanno l’assistenza domiciliare integrata, la medicina specialistica (neurologia, geriatria, pneumologia, cardiologia, diabetologia, nefrologia) e servizi di diagnostica correlata, prelievi ematochimici, ambulatorio infermieristico, servizio vaccinazioni, consultori familiari e servizio sociale integrato. Come stabilito da un accordo firmato da Asl e Comune a novembre 2024, il centro sarà realizzato nei mille metri quadrati di piano terra dell’ex Cries. Il quadro economico si aggira sui cinque milioni di euro.

Il sindaco esulta

«La burocrazia è stata lunga, ma come ho sempre detto non si è mai trattato di fantasie. Finalmente si è arrivati a questo gran risultato per un’opera bloccata da anni», commenta il sindaco Locci. «Confermiamo la presenza della guardia medica e del centro vaccinazioni, che a oggi non abbiamo nel nostro territorio. Sarà un servizio sanitario pubblico importantissimo per l’intera Città Metropolitana».

Tiepida l’opposizione: per Alberto Corda, capogruppo dei Riformatori, «si è arrivati a questo risultato grazie al grande impegno dell’Asl, quello in Giunta è stato un passaggio formale. È mancato invece il coinvolgimento del Consiglio: è chiaro che non è il Comune a decidere cosa mettere nella struttura, ma senza il dialogo con l’azienda, magari attraverso la Commissione Servizi Sociali che intercetta le necessità del territorio, ci ritroviamo soltanto a firmare documenti già pronti in cui si prende atto che inizieranno i lavori».

