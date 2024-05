Casa della Salute, sfratto ai volontari 

A Villacidro la Asl lascia senza sede due associazioni: Aido (Associazione per la donazione di organi, tessuti e cellule), Avsav (Associazione volontari soccorso ambulanza) e Protezione civile. Entrambe, qualche giorno fa, hanno ricevuto la richiesta di lasciare lo stabile della Casa della salute, in via Corterisoni. Preavviso minimo. I due presidenti, Antonio Giorri dell’Aido e Barbara Saba dell’Avsav e Protezione civile, non hanno avuto neanche il tempo di protestare. «La Asl – dicono – ha giustificato lo sfratto con imminenti lavori strutturali, quindi dobbiamo sloggiare». I lavori riguardano in particolare l’area del sottopiano.

In emergenza

«Non sappiamo come fare. Siamo in emergenza», dice Antonio Giorri: è stato lui a costituire a Villacidro sia l’Aido che l’Avsav nonché l’Avis, e attualmente ricopre le cariche di vicepresidente dell’Avis e presidente dell’Aido. «Siamo in questa sede da 20 anni e ci mandano via così, per di più con un contratto di 12 anni, registrato all’Ufficio delle entrate di Sanluri, avendo pagando anche una tassa per la registrazione (220 euro). Abbiamo inviato una richiesta al Comune, il quale si sta mobilitando per cercare una nuova sede, ma non è facile».

Non vive una situazione più gradevole Barbara Saba, presidente dell’Avsav e Protezione civile: «I tempi di preavviso – lamenta – sono stati scarsissimi. In quattro giorni abbiamo dovuto sgomberare tre stanze. Immaginate cosa c’era dentro: documenti, archivi, divise, materiale sanitario, insomma di tutto e di più. L’intervento dell’amministrazione comunale è stato prezioso. Ci hanno dato subito delle alternative».

I tempi

La Asl fa sapere che i lavori «inizieranno il prossimo 29 maggio e dureranno massimo 40 giorni» e quindi precisa alcuni dettagli: «L’Avis, unica delle tre associazioni regolarmente autorizzata» a stare in via Corterisoni, «occupa due locali, uno dei quali già occupato a suo tempo dall’impresa che ha appena concluso i lavori di adeguamento antincendio. L’altro locale non sarà interessato dai lavori. L’Aido occupa da anni un locale posto nell’area interessata ai lavori. La Asl non ha avuto alcun tipo di interlocuzione con alcun rappresentante e l’associazione non è nota agli operatori sanitari locali responsabili delle attività di espianto e donazione. L’Avsav ha provveduto a trasferire i mezzi della protezione civile e alcune ambulanze in altri locali messi a disposizione del Comune di Villacidro la scorsa settimana».

La Asl ammette i disagi: «Comprendiamo che i tempi possano essere stati contenuti e ce ne scusiamo. Purtroppo, quando viene allestito un cantiere le esigenze dell’amministrazione e quelle dell’impresa non consentono sempre di anticipare il cronoprogramma con molto anticipo».

Le speranze

«Speriamo – auspica Barbara Saba – che in seguito a questo disagio ci sarà una rinascita, un nuovo inizio». E Antonio Giorri: «Ho sempre collaborato con la Asl e non ce ne andiamo da qui finché non trovano una soluzione. Ci auguriamo che se ne individui una al più presto».

