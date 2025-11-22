Casa della salute pronta, inaugurazione a dicembre 

Oliena inaugurerà a dicembre la Casa della salute. Mercoledì scorso, l’amministrazione comunale guidata da Bastiano Congiu e la Asl n. 3 di Nuoro con il commissario straordinario Angelo Zuccarelli e la direttrice amministrativa Paola Raspitzu hanno effettuato un sopralluogo nello stabile dell’ex poliambulatorio di via Nuoro, destinato ad ospitare la Casa della salute. Dall’incontro sono emerse le difficoltà che i residenti vivono nell’attuale ambulatorio di via Galiani, tra lunghe attese in piedi e all’aperto.

In via Nuoro, invece, i lavori sono ormai ultimati; nuovi arredi a parte. La struttura sarà gestita dalla Asl e ospiterà gli Ascot, la guardia medica, un centro prelievi, l’infermiere di comunità, il servizio veterinario. La struttura è dotata inoltre di due locali che potranno essere messi a disposizione di medici di base, di un ambulatorio per la medicina specialistica e di uno sportello cup. «Grazie alla costante interlocuzione e reciproca collaborazione con la Asl, si è arrivati al termine di un percorso iniziato nel 2020 - dicono dall’amministrazione comunale -. La salute rimane sempre una delle nostre priorità e presto contiamo di condividere altre buone notizie su progetti importanti già in corso». (g. pit.)

