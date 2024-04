Casa della Salute, manca l’ok della Regione 

Il Comune auspicava che entro gennaio potessero iniziare i lavori per la Casa della salute - con annessa guardia medica - nell’ex Cries, ma si attende ancora l’ok della Regione. Intanto i monserratini devono andare alla guardia medica di via Romagna a Cagliari.

«Ho avuto dolori fortissimi per un’ernia e avevo bisogno di un’iniezione antidolorifica», racconta Paola Saba, «il tragitto era lungo e non riuscivo a resistere». Giovanni Ibba: «Il viaggio a Cagliari con i calcoli renali è stato un incubo. È vergognoso non avere la guardia medica a Monserrato».

Pronta un’interpellanza di Pauli Monserrato-La Svolta e M5S: «Una grande incompiuta della Giunta Locci», dicono i consiglieri Andrea Zucca, Valentina Picciau, Diego Portas e Massimiliano Cao, «la Casa della Salute è imprescindibile. Siamo certi che il progetto possa concretizzarsi grazie alla particolare attenzione che la neo presidente della Regione Alessandra Todde ha verso la sanità territoriale».

