Casa della salute in arrivo a Desulo 

La Barbagia-Mandrolisai si arricchisce di un nuovo servizio: Desulo avrà l’attesa Casa della salute nei locali dell’ex Genio civile, in via La Marmora. Stanziati dalla Asl di Nuoro, in sinergia col Comune, oltre 700 mila euro per la realizzazione: a breve l’inizio dei cantieri. La struttura, di tre piani, sarà realizzata per una sanità al passo con i tempi. Troveranno spazio vari ambulatori specialistici e ale riservate ai pazienti. Soddisfatto, il sindaco Gian Cristian Melis: «Una bella notizia per Desulo e il territorio. Portiamo avanti il lavoro iniziato dalla precedente amministrazione, dando forma ad un’opera essenziale. Un grazie al dottor Massimo Temussi che alla guida dell’Ats tracciò i primi passi, al dottor Paolo Cannas e a tutti coloro che sono stati attivi per questa nobile causa».

L’intenzione del Comune è di potenziare il plesso, valutando l’acquisto di un edificio limitrofo, come punto d’appoggio per medici e famiglie dei pazienti. Soddisfatto anche il dg dell’Asl, Paolo Cannas: «La Casa della salute di Desulo rientra fra i diversi interventi di ammodernamento che l’azienda sta effettuando sul territorio. Renderemo la sede funzionale e appetibile come scelta per i sanitari con strumentazioni e servizi utili».

