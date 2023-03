«Casa della Salute, i lavori si avvicinano»  

«Ci auguriamo che entro gennaio del prossimo anno potranno partire i lavori per la nascita della Casa della Salute. I cittadini dovranno pazientare ancora un po’, ma finalmente, dopo 25 anni, avranno un centro con servizi socio-sanitari essenziali, in primis la guardia medica e l'hub vaccinale». Lo ha detto il sindaco Tomaso Locci durante il Consiglio comunale di ieri sera, rispondendo a un’interrogazione illustrata dalla consigliera Pd Francesca Congiu in cui si chiedeva quali fossero i tempi di realizzazione.

Locci ha ricordato che la bozza del progetto definitivo attende l’ok ufficiale dalla Regione. Nella seduta, in videoconferenza per l’impossibilità di alcuni consiglieri a essere presenti in aula, si è parlato anche di gestione dei rifiuti.

Alberto Corda (Riformatori) ha presentato un’interpellanza elencando alcune presunte criticità: «I limiti al quantitativo di ingombranti e Raee da conferire, la fragilità dei mastelli, buste per l’umido fragili, giorni di raccolta per plastica e secco distanti», ha detto Corda. «Non risultano segnalazioni dei cittadini su tutto ciò - ha replicato l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi – Gesenu risponde con efficacia alle eventuali criticità. Faremo presto degli incontri coi cittadini per spiegare ancora meglio come funziona il servizio». Annunciata anche la nuova denominazione degli attuali comparto 7 e comparto 8, che d’ora in poi si chiameranno rispettivamente Campo San Lorenzo-Ambrosiana e Campo di aviazione di Monserrato, in vista degli interventi di riqualificazione e valorizzazione per finalità sportive e sociali.

