Casa della salute, firmato l’accordo 

L'iter per la realizzazione della Casa della salute a Monserrato si è sbloccato. Il sindaco Tomaso Locci e il direttore generale dell’Asl 8 Marcello Tidore hanno firmato la convenzione per rimettere in moto il progetto del centro sanitario, che sorgerà nei locali dell’ex Cries. In via Cortis, in uno spazio di circa tremila metri quadrati, arriveranno la guardia medica, il centro vaccinale, l’ambulatori di pediatria e medicina generale, i medici di continuità, oltre che i servizi di medicina specialistica come neurologia, geriatria, pneumologia, cardiologia, diabetologia e nefrologia, e servizi di diagnostica, compresi di centro prelievi. Non solo: nel progetto preliminare presentato dall’azienda sanitaria ci sono anche un ambulatorio infermieristico, il servizio sociale integrato, il punto unico d’accesso, l’unità valutativa territoriale, Cup, Urp, consultori familiari, uno spazio polivalente dedicato all’attività con le comunità. Il Comune gestirà uno spazio esterno in cui sarà costruito un chiosco bar.

L’idea

È un progetto da quasi due milioni di euro, rifinanziato dopo gli accordi di novembre tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e della Regione, Alessandra Todde. In quattro mesi l’Asl presenterà il progetto esecutivo e si bandirà la gara d’appalto. I lavori inzieranno forse entro l’anno.

Sindaco soddisfatto

Era il 2018 quando Giunta comunale e Regione firmarono un primo accordo trasferendo, al tempo all’Ats, la gestione della struttura. Nel mezzo tanti rallentamenti, dovuti all’arrivo a Monserrato del commissario straordinario, al Covid e al cambio dei vertici al governo della Regione. Adesso però la Casa della salute sembra essere vicina a concretizzarsi. «Ringrazio il dg Tidore e tutti coloro che hanno permesso di portare avanti un’opera che sarà fondamentale per i nostri cittadini, portando servizi sociosanitari di cui abbiamo sempre più bisogno», commenta Locci. «Con questo nuovo accordo l’Asl ci restituisce anche un piano dell’ex Cries, ragioneremo se affidarlo per scopi sanitari o altri fini».

La Guardia medica

Intanto prende corpo l’ipotesi che possa essere anticipata l’apertura della guardia medica, collocandola nell’ex centro vaccinale di via Tito Livio, come trapelato nelle scorse settimane. «Lo stabile restaurato ci sarà consegnato a fine mese», spiega il sindaco: «In attesa dei lavori per la Casa della salute, abbiamo iniziato le interlocuzioni con Regione e Asl per trasferirvi temporaneamente la guardia medica e averla a disposizione da quest’anno».

