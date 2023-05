Casa della musica, ok al progetto 

È l’assessore ai lavori pubblici, Emanuele Meloni, a illustrare i dettagli: «Sarà grande 726 metri quadrati. Potrà ospitare eventi sia per Sestu che per l’intera area metropolitana e comprenderà un auditorium, in grado di ospitare circa 180 persone, e un secondo volume dove saranno allestite le aule per la Scuola Civica di Musica, l’accoglienza, il guardaroba e i camerini dove poter ospitare gli artisti prima degli spettacoli. L’auditorium avrà le sedute e il palco smontabili in modo da rendere più flessibile l’utilizzo degli spazi interni garantendo la possibilità di ospitare eventi di diverso genere. Infine, ci saranno anche i locali tecnici e ripostigli».

Nel consiglio comunale di giovedì, è arrivata l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, col voto di dei Riformatori Sardi, Sardegna 2020, Forza Italia e Fratelli d’Italia. La spesa totale è di due milioni e 406mila euro, di cui la metà viene dal finanziamento del Piano Integrato della Città Metropolitana di Cagliari con fondi del Pnrr e l’altra metà da risorse comunali. Attualmente nel punto in cui sorgerà si trova la sede dell’associazione ex Combattenti, ma quel vecchio edificio dovrà sparire. Sarà demolito e al suo posto sorgerà quello che per ora si può vedere solo nelle immagini create digitalmente. Bianco, dallo stile moderno e pulito, con un’ampia vetrata.

Un nuovo spazio, dove poter assistere a spettacoli teatrali, concerti, eventi culturali di ogni genere. A Sestu sono tante le associazioni che organizzano attività e l’assenza di un luogo così si stava facendo sentire. Così ecco la “Casa della musica”, un progetto voluto dalla Giunta comunale che sorgerà nel cuore del paese, tra via Gorizia e via Piave, nella vecchia sede dell’associazione ex Combattenti.

Il via libera

Nel consiglio comunale di giovedì, è arrivata l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, col voto di dei Riformatori Sardi, Sardegna 2020, Forza Italia e Fratelli d’Italia. La spesa totale è di due milioni e 406mila euro, di cui la metà viene dal finanziamento del Piano Integrato della Città Metropolitana di Cagliari con fondi del Pnrr e l’altra metà da risorse comunali. Attualmente nel punto in cui sorgerà si trova la sede dell’associazione ex Combattenti, ma quel vecchio edificio dovrà sparire. Sarà demolito e al suo posto sorgerà quello che per ora si può vedere solo nelle immagini create digitalmente. Bianco, dallo stile moderno e pulito, con un’ampia vetrata.

Il progetto

L’accesso principale è previsto da via Gorizia dove sarà realizzato uno spazio protetto e coperto, che resterà aperto al pubblico anche quando non ci saranno spettacoli, ed è stato pensato come un luogo di incontro accessibile tutto l’arco della giornata. E c’è anche la data di inaugurazione prevista: 30 luglio 2026. «Abbiamo pensato a una manifestazione pubblica che spiegherà ai cittadini tutti i dettagli di quest’opera, a cui teniamo molto», spiega la sindaca Paola Secci.

