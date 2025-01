Casa della musica: «Lavori fermi, ma per quanto?» 

La Casa della Musica di Sestu, tra via Piave e via Gorizia, è un progetto affascinante ma fermo da settimane, così tanti temono che non riparta. L’hanno denunciato i consiglieri di minoranza Michela Mura, Fabio Pisu, Valentina Meloni e Valentina Collu: «Hanno fatto demolire i vecchi locali e le associazioni che erano lì hanno dovuto trasferirsi molto in fretta. Ci chiediamo: perché questa sosta? Quanto durerà?», dice Mura.

Emanuele Meloni, assessore ai Lavori Pubblici, chiarisce subito: «Non ci sarà nessuna dilazione dei tempi contrattuali e il tempo perso sarà recuperato dall’impresa che si è dimostrata sempre disponibile per superare gli imprevisti». Perché la sosta? «Si è riscontrata una problematica agli appoggi perimetrali al confine con il fabbricato esistente. Quindi è stato necessario aggiornare gli elaborati strutturali e a cascata tutti gli altri del progetto».

Il problema non si poteva scoprire prima dell’inizio dei lavori: «non c’erano elaborati grafici, o comunque molti dati sull’edificio precedente, che era molto vecchio». Anche la sindaca Paola Secci rassicura: «L’intervento, finanziato con fondi Pnrr, prevede date di ultimazione delle opere non derogabili e oggi siamo perfettamente in linea con i tempi». I lavori dovrebbero riprendere entro il 6 febbraio e finire per il 28 agosto. (g. l. p.)

