Casa della musica,  giovedì 25 il via libera 

Seduta straordinaria per il consiglio comunale sestese, giovedì prossimo. Come sempre sarà possibile seguire la seduta in diretta dal canale YouTube “Comune di Sestu Città Metropolitana di Cagliari”. All’ordine del giorno diversi punti tra cui la nomina del nuovo consigliere, Ilario Corona, tra i Riformatori; l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico – economica per la demolizione dell’ex sede dell’associazione combattenti e reduci, dove sarà costruita la nuova Casa della musica; e l’avvio di un piano straordinario di rigenerazione della capacità amministrativa del sistema unico regionale della pubblica amministrazione.

Si discuterà anche un ordine del giorno sulla istituzione del comparto unico Regione-Enti locali che preveda l’equiparazione degli stipendi dei Comuni a quelli, più elevati, del comparto Regione.

