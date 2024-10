Casa della Musica, gettate le fondamenta  

Entrano nel vivo i lavori per la nuova Casa della Musica in via Piave, sorto dalle ceneri dell'ex circolo dei combattenti e l’abbattimento della precedente struttura che ha ospitato anche la sede dell’Avis. La notizia è stata accolta dai cittadini con entusiasmo, da anni desiderosi di un nuovo spazio che si trasformerà in un teatro polifunzionale.

Emanuele Meloni - assessore ai Lavori pubblici e Servizi tecnologici - spiefa cosa è stato fatto in questi primi giorni e ipotizza anche una data di apertura del centro: «I lavori per la realizzazione della Casa della Musica procedono – sono le sue parole -. Dopo la demolizione della vecchia struttura, in questi giorni, abbiamo potuto vedere le prime macchine del cemento. Un'opera pubblica che a Sestu non c’è mai stata e che darà la possibilità di poter ospitare tanti eventi. I lavori procedono come da programma sul capitolato e, considerata la fonte del finanziamento Pnrr, contiamo che vengano terminati entro il termine fissato per marzo 2026».

Sarà infatti necessario concludere l’opera entro in tempi stabili per non perdere i finanziamenti pubblici, nella speranza di non incorrere in rallentamenti. Un investimento importante per il Comune, con i cittadini che tra meno di due anni potranno accedere al nuovo spazio culturale.

